Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

«Мир через силу»: новый сигнал Ирану

22:58 667

Американские военные опубликовали в соцсети Х новые фотографии «огромной армады» у берегов Ближнего Востока.

В пятницу американские военные опубликовали фотографии авианосной ударной группы «Авраам Линкольн» в сопровождении двух военных судов снабжения и двух катеров береговой охраны США, плывущих вместе по Аравийскому морю, в то время как над ними пролетали самолеты из 9-го авиационного крыла. «Мир через силу!» — говорится в сообщении.

В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр ФОТО
23:35 59
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
22:58 668
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
23:10 596
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
21:31 2046
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
22:50 9348
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
20:19 1700
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
22:00 5341
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
21:37 5613
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
18:06 4300
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
20:41 1195
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
20:33 1253

