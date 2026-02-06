Иран: затишье перед бурей

Как пишет газета, люди открыто выражают свою неприязнь к властям, несмотря на риски: например, на похоронах и поминках скорбящие члены семей выкрикивают антиправительственные лозунги. Школьники же отказываются петь патриотические песни, а медики публично осуждают аресты коллег, оказывавших помощь пострадавшим во время протестов. В то же время отдельные группы местных активистов открыто призывают к свержению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В Иране зреет новая волна антиправительственных протестов из-за возмущения жестким подавлением первой волны и гибелью тысяч человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на жителей, местных корреспондентов и заявления организаций.

Как отмечает газета, недовольство растет на фоне наращивания США военной группировки в регионе. В Мешхеде, Тебризе и Ширазе на поминальных мероприятиях, устроенных студентами в память о погибших сокурсниках, собравшиеся скандировали: «Студент, который умирает, не потерпит унижения», передает WSJ.

По данным издания, в течение нескольких дней на этой неделе студенты-медики в Ширазе проводили сидячую забастовку, скандируя лозунги в поддержку погибших протестующих и арестованных врачей.

Кроме того, 17-летний подросток из Тегерана рассказал WSJ, что ученики его школы отказываются петь национальный гимн по утрам. По его словам, когда силовые структуры планировали провести в школе обыск, одна из учительниц заранее предупредила учеников и призвала тех, кто уже пострадал в ходе первой волны протестов, остаться дома, чтобы не быть арестованными. Она также попросила учащихся удалить с телефонов видео и фотографии с политическим содержанием, рассказал ученик.

«Мирный протест людей с обычными требованиями превратился в пыль и кровь. …Горе переросло в глубокую ненависть в наших сердцах и костях», — говорится в публичном заявлении Координационного совета профсоюзов иранских учителей.

WSJ обратила внимание на протестный жест знаменитой иранской актрисы Эльназ Шакердуст: после подавления первой волны протестов она объявила об уходе из киноиндустрии. «Я больше никогда не буду исполнять роли в стране, которая пахнет кровью», — написала она на своей странице в Instagram.

К свержению власти открыто призывают и местные диссиденты. Так, бывший премьер и глава МИД Ирана Мир-Хоссейн Мусави (1981–1989), уже много лет находящийся в Тегеране под домашним арестом, заявил, что масштабы гибели протестующих говорят о том, что страну невозможно реформировать и власть нужно заменить. «Сложите оружие и уйдите из власти, чтобы нация сама могла привести эту землю к свободе и процветанию», — призвал он и осудил военных за то, что они «топором рубили свои корни», когда подавляли протесты.

Протесты в Иране продолжались с конца декабря. Причиной стало недовольство экономической ситуацией в стране. К концу 2025 года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1. В итоге волнения были подавлены. По официальной версии, в результате погибли 3117 человек. Time со ссылкой на источники писал, что число жертв гораздо больше — свыше 30 тыс.