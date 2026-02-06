USD 1.7000
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Америка знает, что делал Китай

23:22 251

Власти США располагают данными о том, что Китай проводил ядерные испытания в нарушение соответствующего моратория и скрывал данные о них. Об этом заявил в пятницу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

«Сегодня я могу заявить, что администрации США известно: Китай проводил ядерные испытания со взрывчатыми веществами, в том числе готовился к испытаниям мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте», - рассказал Динанно на конференции по разоружению в Женеве.

По его словам, Китай скрыл информацию об этих мероприятиях, поскольку они нарушали мораторий на ядерные испытания, и прибег к методам, которые затруднили бы мониторинг за тестами. Он отметил, что одно такое испытание состоялось 22 июня 2020 года.

США и КНР подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но не ратифицировали его.

В то же время Динанно заверил, что США продолжат поддерживать и модернизировать собственные силы ядерного сдерживания для возможности вести диалог в новых форматах, с позиции силы и обеспечить безопасность страны.

Он выразил надежду на проведение переговоров по стратегической стабильности в многостороннем формате, но признал, что диалог может быть непростым и небыстрым.

Перед конференцией Динанно заявил, что власти США считают Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не отвечающим требованиям времени, ему нужно найти замену. Он уточнил, что ДСНВ не затрагивал все типы ядерных вооружений. Кроме того, Китай не был участником договора. По словам Динанно, президент США Дональд Трамп дал четко понять, что необходимо заключить новое соглашение.

В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр ФОТО
23:35 64
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
22:58 670
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
23:10 600
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
21:31 2048
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
22:50 9349
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
20:19 1701
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
22:00 5344
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
21:37 5613
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
18:06 4302
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
20:41 1195
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
20:33 1253

