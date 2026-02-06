Америка знает, что делал Китай

Власти США располагают данными о том, что Китай проводил ядерные испытания в нарушение соответствующего моратория и скрывал данные о них. Об этом заявил в пятницу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

«Сегодня я могу заявить, что администрации США известно: Китай проводил ядерные испытания со взрывчатыми веществами, в том числе готовился к испытаниям мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте», - рассказал Динанно на конференции по разоружению в Женеве.

По его словам, Китай скрыл информацию об этих мероприятиях, поскольку они нарушали мораторий на ядерные испытания, и прибег к методам, которые затруднили бы мониторинг за тестами. Он отметил, что одно такое испытание состоялось 22 июня 2020 года.

США и КНР подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но не ратифицировали его.

В то же время Динанно заверил, что США продолжат поддерживать и модернизировать собственные силы ядерного сдерживания для возможности вести диалог в новых форматах, с позиции силы и обеспечить безопасность страны.

Он выразил надежду на проведение переговоров по стратегической стабильности в многостороннем формате, но признал, что диалог может быть непростым и небыстрым.

Перед конференцией Динанно заявил, что власти США считают Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не отвечающим требованиям времени, ему нужно найти замену. Он уточнил, что ДСНВ не затрагивал все типы ядерных вооружений. Кроме того, Китай не был участником договора. По словам Динанно, президент США Дональд Трамп дал четко понять, что необходимо заключить новое соглашение.