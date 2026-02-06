USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Россия предлагает свой атом Армении

23:31 103

Российская государственная корпорация «Росатом» предлагает Армении комплексное сотрудничество в атомной отрасли. Об этом говорится в сообщении российской ядерной госкорпорации.

«Госкорпорация «Росатом» предлагает армянским партнерам комплексное сотрудничество, включающее сооружение станций большой, средней или малой мощности и реализацию смежных проектов, в том числе неядерного характера», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 февраля генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев встретился с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симояном.

Сообщается, что глава «Росатома» рассказал о ходе работ по повторному продлению срока эксплуатации Армянской АЭС. Кроме того, он подробно остановился на вопросе о строительстве в Армении новых атомных энергоблоков.

В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр ФОТО
23:35 65
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
22:58 671
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
23:10 601
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
21:31 2048
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
22:50 9351
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
20:19 1702
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
22:00 5346
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
21:37 5613
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
18:06 4302
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
20:41 1195
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
20:33 1254

ЭТО ВАЖНО

В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
В Милане церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр ФОТО
23:35 65
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
22:58 671
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
23:10 601
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
21:31 2048
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
22:50 9351
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
20:19 1702
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
22:00 5346
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
21:37 5613
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
18:06 4302
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
20:41 1195
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
20:33 1254
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться