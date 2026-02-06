Россия предлагает свой атом Армении

Российская государственная корпорация «Росатом» предлагает Армении комплексное сотрудничество в атомной отрасли. Об этом говорится в сообщении российской ядерной госкорпорации.
«Госкорпорация «Росатом» предлагает армянским партнерам комплексное сотрудничество, включающее сооружение станций большой, средней или малой мощности и реализацию смежных проектов, в том числе неядерного характера», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 6 февраля генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев встретился с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симояном.
Сообщается, что глава «Росатома» рассказал о ходе работ по повторному продлению срока эксплуатации Армянской АЭС. Кроме того, он подробно остановился на вопросе о строительстве в Армении новых атомных энергоблоков.