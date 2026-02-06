USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр

фото, обновлено
Отдел спорта
6 февраля 2026, 23:56

Начался парад спортсменов.

Команда Азербайджана вышла на арену восьмой.

На стадионе «Сан-Сиро» в Милане флаг Азербайджана нес Владимир Литвинцев. Одновременно наша делегация участвовала в параде в Кортина-д’Ампеццо.

*** 23:45

Церемония открытия проходит одновременно в четырех локациях: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортина-д’Ампеццо.

Азербайджан на Играх представят фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Алина Папатома Параскевайду.

*** 23:35

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года началась в Милане. Игры будут продолжаться до 22 февраля.

Шоу на стадионе «Сан-Сиро» в Милане собрало более 70 тыс. зрителей и множество мировых звезд.

В соревнованиях примут участие свыше 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).

Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
6 февраля 2026, 23:56
6 февраля 2026, 23:56 1500
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 1903
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 1960
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31
6 февраля 2026, 21:31 3177
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50
6 февраля 2026, 22:50 10695
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2103
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00
6 февраля 2026, 22:00 6751
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
6 февраля 2026, 21:37
6 февраля 2026, 21:37 6231
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
6 февраля 2026, 18:06
6 февраля 2026, 18:06 4817
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
6 февраля 2026, 20:41
6 февраля 2026, 20:41 1545
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
6 февраля 2026, 20:33
6 февраля 2026, 20:33 1569

