Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр

Начался парад спортсменов.
Команда Азербайджана вышла на арену восьмой.
На стадионе «Сан-Сиро» в Милане флаг Азербайджана нес Владимир Литвинцев. Одновременно наша делегация участвовала в параде в Кортина-д’Ампеццо.
*** 23:45
Церемония открытия проходит одновременно в четырех локациях: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортина-д’Ампеццо.
Азербайджан на Играх представят фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Алина Папатома Параскевайду.
*** 23:35
Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года началась в Милане. Игры будут продолжаться до 22 февраля.
Шоу на стадионе «Сан-Сиро» в Милане собрало более 70 тыс. зрителей и множество мировых звезд.
В соревнованиях примут участие свыше 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).