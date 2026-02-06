Масштабная операция турецких силовиков

Операция была организована в координации Управления по борьбе с терроризмом и Управления разведки полиции Стамбула с целью выявления и пресечения деятельности организации. В рамках расследования, начиная с 24 февраля 2025 года, за структурами партии, включая так называемые пресс- и молодежные подразделения, велось техническое и наружное наблюдение.

Одновременные рейды прошли в Стамбуле и еще 21 провинции — Анталье, Адыямане, Шанлыурфе, Ризе, Бурсе, Ване, Текирдаге, Газиантепе, Самсуне, Тунджели, Малатье, Диярбакыре, Коджаэли, Ялове, Балыкесире, Денизли, Анкаре, Измире, Сакарье, Адане и Мерсине. В ходе операций задержаны лица, подозреваемые в причастности к MLKP.

При обысках изъяты два сигнальных пистолета, три охотничьих ружья, 489 патронов к ним, а также большое количество организационных документов и цифровых носителей.

После завершения процедур в полиции подозреваемые были доставлены в суд. По решению суда 77 человек арестованы и отправлены в тюрьму. В отношении двух человек избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще 23 освобождены под судебный контроль.