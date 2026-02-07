В Молдове обнаружили неизвестный беспилотник

В Дрокиевском районе Молдовы местные правоохранители получили сообщение об обнаружении беспилотного летательного аппарата за пределами села София. Об этом сообщают молдавские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции.

В настоящее время место происшествия оцеплено, а эксперты техническо-взрывной службы полиции должны детально осмотреть объект.

Отметим, это не первый беспилотник, который обнаружили на территории Молдовы. 17 января на берегу озера в Теленештском районе Молдовы был найден беспилотник длиной около 2,5 метра.

Российский беспилотник обнаружили 22 января в селе Крокмаз Штефан-Водского района. Тогда в полиции заявили, что найденный дрон содержал взрывчатку.