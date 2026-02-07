USD 1.7000
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Рекордный золотой запас России

00:20 1025

Объем золотых резервов РФ по итогам января превысил $400 млрд, следует из данных Банка России. Инвестиции в драгметалл за месяц выросли на 23,3% и достигли рекордного для современной истории уровня — $402,7 млрд.

Доля золота в международных резервах увеличилась с 43,3% до 48,3%. Текущий показатель стал самым высоким с января 1995 года, когда удельный вес золота составлял 54,8%, однако его стоимость тогда оценивалась лишь в $4,6 млрд.

Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993 года — 56,9%, минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1%.

По итогам ноября 2025 года вложения России в золото составляли $310,72 млрд.

Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
6 февраля 2026, 23:56 1502
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 1903
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 1961
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3180
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 10696
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2103
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 6754
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
6 февраля 2026, 21:37 6233
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
6 февраля 2026, 18:06 4819
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
6 февраля 2026, 20:41 1546
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
6 февраля 2026, 20:33 1569

ЭТО ВАЖНО

