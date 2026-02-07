Европа выбирает переговорщика с Путиным

Наиболее вероятным кандидатом на должность спецпосланника Европейского союза по России, задачей которого станет восстановление прямого канала связи с президентом РФ Владимиром Путиным, считается бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. Об этом пишет La Repubblica.

В публикации говорится, что этот вопрос обсуждался в четверг в Париже в ходе встречи президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

Основная причина такой инициативы – все большее беспокойство европейских лидеров тем, что контакты с Москвой могут стать полностью зависимыми от Соединенных Штатов. В Брюсселе стремятся иметь собственную фигуру с достаточным политическим весом для ведения переговоров о прекращении войны в Украине.

Фаворитом на должность является Ниинистё. Его преимуществами считают огромный опыт в сфере безопасности, глубокое понимание специфики отношений с Россией и знание русского языка.

Другими кандидатами называли бывшего главу правительства Италии Марио Драги и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель. Однако Драги сейчас сосредоточен на разработке плана экономической конкурентоспособности ЕС, а Меркель, хоть и упоминалась в дискуссиях, но ее шансы оценивают как низкие из-за прошлой политики в отношении российского газа, которая сейчас подвергается острой критике.

Саули Ниинистё был президентом Финляндии с 2012 по 2024 год и принимал активное участие в формировании политики безопасности своей страны во время полномасштабного вторжения России в Украину. Он публично заявлял, что Европа должна поддерживать прямой диалог с Россией.

Официального подтверждения о создании новой должности от структур ЕС пока не поступало, однако обсуждение в Париже свидетельствует о серьезных намерениях Европы активизировать собственную дипломатическую линию.