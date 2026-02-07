Госдеп дал добро Киеву. Что скажет Конгресс?

Госдепартамент США одобрил потенциальное предоставление Украине запчастей для военной техники на $185 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

По данным агентства, Киев ранее запросил у США различную материально-техническую поддержку, включая запчасти для транспортных средств и систем вооружений. Каких именно, не уточняется.

«Общая стоимость оценивается в $185 млн», - говорится в сообщении. В ведомстве полагают, что «предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности».

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможное предоставление услуг и систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.