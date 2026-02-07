USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Госдеп дал добро Киеву. Что скажет Конгресс?

00:37 943

Госдепартамент США одобрил потенциальное предоставление Украине запчастей для военной техники на $185 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

По данным агентства, Киев ранее запросил у США различную материально-техническую поддержку, включая запчасти для транспортных средств и систем вооружений. Каких именно, не уточняется.

«Общая стоимость оценивается в $185 млн», - говорится в сообщении. В ведомстве полагают, что «предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности».

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможное предоставление услуг и систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
6 февраля 2026, 23:56 1505
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 1904
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 1961
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3180
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 10696
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2103
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 6755
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
6 февраля 2026, 21:37 6233
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
6 февраля 2026, 18:06 4819
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
6 февраля 2026, 20:41 1546
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
6 февраля 2026, 20:33 1569

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
6 февраля 2026, 23:56 1505
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 1904
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 1961
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3180
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 10696
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2103
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 6755
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
6 февраля 2026, 21:37 6233
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
6 февраля 2026, 18:06 4819
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
6 февраля 2026, 20:41 1546
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
6 февраля 2026, 20:33 1569
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться