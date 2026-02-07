Трамп поздравляет американцев

Индекс Доу-Джонса впервые в истории превысил отметку в 50 000 пунктов. По этому случаю президент США Дональд Трамп поздравил американцев.

Индекс Доу-Джонса - это усредненный показатель динамики рыночной цены обращающихся на Нью-Йоркской фондовой бирже ценных бумаг.

Являясь индексом биржевой конъюнктуры, индекс Доу-Джонса по существу отражает более точно, чем индексы, рассчитываемые на других мировых фондовых биржах, динамику предпринимательской активности и в этом качестве является ориентиром для бирж и в целом бизнеса всего мира.

Впервые был рассчитан в 1897 году главным редактором The Wall Street Journal Х. Доу.