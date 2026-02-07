Иран развернул ударную группу ВМС

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) развернули группу, состоящую примерно из 40 быстроходных ударных катеров, в международных водах Ормузского пролива, примерно в 14 морских милях от иранского побережья, недалеко от базы Шахид Сейед Маджид в Сирике.
Наблюдатели отметили следы от беспилотников на большой высоте, образовавшие в этом районе перистые облака.
🇮🇷🛥️The naval forces of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC Navy) have deployed a "group" consisting of approximately 40 fast attack craft in the international waters of the Strait of Hormuz, about 14 nautical miles from the Iranian coast. High-altitude flying drones were… pic.twitter.com/E1OAlHl9R6— Visioner (@visionergeo) February 6, 2026