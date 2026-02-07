«О спорт, ты - мир!»: обращение Папы Римского

Перед открытием зимней Олимпиады-2026 Папа Римский Лев XIV призвал государства мира соблюдать олимпийское перемирие – временное прекращение боевых действий на период соревнований. Понтифик заявил, что насилие и война всегда является «поражением для человечества».

Об этом говорится в письме Папы Римского, обнародованном пресс-службой Святого Престола. Лев XIV подчеркнул, что спорт может быть действенным инструментом надежды на мир.

В обращении понтифик напомнил о традиции олимпийского перемирия и подчеркнул его значение в условиях современных военных конфликтов.

По его словам, спорт может стать «инструментом надежды», который положит конец злоупотреблению властью, демонстрации силы и пренебрежению к верховенству права.

«Я решительно призываю все народы по случаю предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр открыть для себя и уважать этот инструмент надежды, которым является олимпийское перемирие, символ и пророчество примиренного мира», – написал Папа Римский.

***

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие. По словам главы всемирной организации, Олимпийские и Паралимпийские игры несут мощный объединяющий сигнал.

«Олимпийские и Паралимпийские игры – это маяк надежды, чествование человеческих возможностей, командной работы, честной игры и взаимного уважения. Благодаря вашей целеустремленности и упорству мы видим, каким может быть объединенный мир и чего может достичь человечество, когда мы стараемся изо всех сил», – говорится в послании.

«Единственная схватка народов, которая может иметь место, должна происходить на спортивной площадке, а не на поле боя. Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие», – подчеркнул Гутерриш.

Он призвал вместе стремиться не только к золоту Игр, «но и еще усерднее – к миру».