Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

«О спорт, ты - мир!»: обращение Папы Римского

Перед открытием зимней Олимпиады-2026 Папа Римский Лев XIV призвал государства мира соблюдать олимпийское перемирие – временное прекращение боевых действий на период соревнований. Понтифик заявил, что насилие и война всегда является «поражением для человечества».

Об этом говорится в письме Папы Римского, обнародованном пресс-службой Святого Престола. Лев XIV подчеркнул, что спорт может быть действенным инструментом надежды на мир.

В обращении понтифик напомнил о традиции олимпийского перемирия и подчеркнул его значение в условиях современных военных конфликтов.

По его словам, спорт может стать «инструментом надежды», который положит конец злоупотреблению властью, демонстрации силы и пренебрежению к верховенству права.

«Я решительно призываю все народы по случаю предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр открыть для себя и уважать этот инструмент надежды, которым является олимпийское перемирие, символ и пророчество примиренного мира», – написал Папа Римский.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие. По словам главы всемирной организации, Олимпийские и Паралимпийские игры несут мощный объединяющий сигнал.

«Олимпийские и Паралимпийские игры – это маяк надежды, чествование человеческих возможностей, командной работы, честной игры и взаимного уважения. Благодаря вашей целеустремленности и упорству мы видим, каким может быть объединенный мир и чего может достичь человечество, когда мы стараемся изо всех сил», – говорится в послании. 

«Единственная схватка народов, которая может иметь место, должна происходить на спортивной площадке, а не на поле боя. Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие», – подчеркнул Гутерриш.

Он призвал вместе стремиться не только к золоту Игр, «но и еще усерднее – к миру».

Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
6 февраля 2026, 23:56 1507
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 1907
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 1964
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3182
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 10700
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2103
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 6757
Пакистан благодарит Азербайджан
Пакистан благодарит Азербайджан обновлено 21:37
6 февраля 2026, 21:37 6233
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление; все еще актуально
6 февраля 2026, 18:06 4821
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
Сабина Алиева призвала журналистов подумать о детях
6 февраля 2026, 20:41 1547
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи
Чемпионат Азербайджана с призовым фондом в 92 тысячи Играют сильнейшие
6 февраля 2026, 20:33 1570

