Взрыв в мечети Исламабада – дело рук ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в Исламабаде. Об этом сообщает «Аль-Арабия».

По имеющимся данным, в результате теракта погиб 31 человек, еще около 170 получили ранения различной степени тяжести.

6 февраля в мечети в районе Тарлай в Исламабаде прогремел взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательной службы.

Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником.

Как сообщал телеканал Geo со ссылкой на источники, нападавший, связанный с группировкой «Фитна аль-Хаваридж», привел в действие взрывное устройство, после того как его остановили у ворот мечети.