USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Взрыв в мечети Исламабада – дело рук ИГ

01:51 274

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в Исламабаде. Об этом сообщает «Аль-Арабия».

По имеющимся данным, в результате теракта погиб 31 человек, еще около 170 получили ранения различной степени тяжести.

6 февраля в мечети в районе Тарлай в Исламабаде прогремел взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательной службы.

Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником.

Как сообщал телеканал Geo со ссылкой на источники, нападавший, связанный с группировкой «Фитна аль-Хаваридж», привел в действие взрывное устройство, после того как его остановили у ворот мечети.

Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема
01:47 1296
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ все еще актуально
6 февраля 2026, 19:06 9329
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией горячая тема
02:30 551
Аш-Шараа поднимает голову
Аш-Шараа поднимает голову наша корреспонденция
02:15 703
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 11142
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
02:50 2040
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 2193
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 2292
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3546
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2216
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 7228

ЭТО ВАЖНО

Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема
01:47 1296
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ все еще актуально
6 февраля 2026, 19:06 9329
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией горячая тема
02:30 551
Аш-Шараа поднимает голову
Аш-Шараа поднимает голову наша корреспонденция
02:15 703
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 11142
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
02:50 2040
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 2193
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 2292
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3546
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2216
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 7228
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться