Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Эпштейн оставил белорусской подруге около $100 млн и острова

Журналисты мировых изданий продолжают следить за историей вокруг Джеффри Эпштейна и его подруги из Минска Карины Шуляк.

В последней партии документов по «делу Эпштейна», опубликованной Минюстом США на прошлой неделе, сообщается, что за два дня до смерти он подписал документ, по которому значительную часть своего некогда огромного состояния он передавал своей тогдашней белорусской подруге. Об этом сообщает Би-би-си.

Общая сумма, которую Эпштейн завещал Шуляк, составляет около 100 млн долларов. Документ с завещанием называется 1953 Trust и находится в открытом доступе: он есть в числе файлов по «делу Эпштейна», обнародованных властями США.

Помимо денежных средств, Эпштейн завещал Карине Шуляк свои острова Little St. James и Great St. James, а также бриллиантовое кольцо с камнем весом около 32,73 карата.

Кроме того, согласно ранее опубликованным документам, Эпштейн подавал на белорусскую визу в 2016 году. Анкета на получение такой визы была заполнена от его имени. В графе «Цель поездки» было указано: «Поиск бизнеса с целью инвестирования» (looking to invest in a business). Доподлинно неизвестно, посетил ли Эпштейн Беларусь.

Среди файлов есть и письмо самой Карины Шуляк в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке, направленное 24 апреля 2016 года. В нем она приглашает Эпштейна посетить Минск и утверждает, что тот будет проживать вместе с ее семьей.

Ранее журналисты сообщали, что Эпштейн переводил в Беларусь суммы денег в 10 и 20 тысяч долларов.

Карина Шуляк — бывшая студентка одного из белорусских вузов. СМИ называют ее девушкой Эпштейна (они познакомились в США в 2009 году), а издание Daily Mail ранее утверждало, что Эпштейн оплатил дорогое лечение матери Карины и помог с деньгами для дома ее родителей, которые жили в Минске. По информации The New York Times, Карина Шуляк была последним человеком, которому финансист звонил перед смертью.

