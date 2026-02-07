В салон красоты бросили гранату

Шесть человек получили ранения в результате взрыва гранаты в салоне красоты на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телерадиокомпания ici.

«В результате взрыва гранаты в салоне красоты пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Гренобль.

Неизвестный мужчина вместе с сообщником пришел в местный салон красоты и бросил в помещение гранату. В результате взрыва разбилась витрина, осколки которой ранили шесть человек, включая одного ребенка.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Местная полиция начала расследование инцидента. Отмечается, что злоумышленники задействовали самодельное взрывное устройство, которое имело незначительный заряд и малое количество поражающих компонентов.