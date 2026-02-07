USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

В салон красоты бросили гранату

02:00 685

Шесть человек получили ранения в результате взрыва гранаты в салоне красоты на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телерадиокомпания ici.

«В результате взрыва гранаты в салоне красоты пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Гренобль.

Неизвестный мужчина вместе с сообщником пришел в местный салон красоты и бросил в помещение гранату. В результате взрыва разбилась витрина, осколки которой ранили шесть человек, включая одного ребенка.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Местная полиция начала расследование инцидента. Отмечается, что злоумышленники задействовали самодельное взрывное устройство, которое имело незначительный заряд и малое количество поражающих компонентов.

Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема
01:47 1297
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ все еще актуально
6 февраля 2026, 19:06 9329
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией горячая тема
02:30 552
Аш-Шараа поднимает голову
Аш-Шараа поднимает голову наша корреспонденция
02:15 704
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 11142
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
02:50 2040
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 2193
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 2292
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3546
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2216
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 7228

ЭТО ВАЖНО

Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема
01:47 1297
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ все еще актуально
6 февраля 2026, 19:06 9329
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией горячая тема
02:30 552
Аш-Шараа поднимает голову
Аш-Шараа поднимает голову наша корреспонденция
02:15 704
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 11142
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
02:50 2040
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 2193
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 2292
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3546
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2216
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 7228
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться