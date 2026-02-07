Эпштейн завещал 43 бриллианта белорусской подруге

Перед смертью Эпштейн завещал белорусской подруге два острова, поместье в Палм-Бич, семиэтажный особняк в Нью-Йорке, $100 млн и 43 бриллианта.

В результате публикации архива финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна стали известны имена не только тех, с кем он общался, но и тех, кому он завещал свое состояние. Из трастового соглашения, которое Эпштейн составил за два дня до смерти, следует, что его главной наследницей должна была стать стоматолог из Беларуси по имени Карина Шуляк. Это женщина, на которой Эпштейн собирался жениться и которая последняя говорила с ним перед его смертью. Эпштейн завещал ей десятки миллионов долларов. Однако неизвестно, получила ли она эти деньги, а если нет, то сможет ли получить в будущем.

Карина Шуляк — бывшая студентка одного из белорусских вузов. СМИ называют ее девушкой Эпштейна (они познакомились в США в 2009 году), а издание Daily Mail ранее утверждало, что Эпштейн оплатил дорогое лечение матери Карины и помог с деньгами для дома ее родителей, которые жили в Минске. По информации The New York Times, Карина Шуляк была последним человеком, которому финансист звонил перед смертью.