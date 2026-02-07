USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Эпштейн завещал 43 бриллианта белорусской подруге

02:41 392

Перед смертью Эпштейн завещал белорусской подруге два острова, поместье в Палм-Бич, семиэтажный особняк в Нью-Йорке, $100 млн и 43 бриллианта.

В результате публикации архива финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна стали известны имена не только тех, с кем он общался, но и тех, кому он завещал свое состояние. Из трастового соглашения, которое Эпштейн составил за два дня до смерти, следует, что его главной наследницей должна была стать стоматолог из Беларуси по имени Карина Шуляк. Это женщина, на которой Эпштейн собирался жениться и которая последняя говорила с ним перед его смертью. Эпштейн завещал ей десятки миллионов долларов. Однако неизвестно, получила ли она эти деньги, а если нет, то сможет ли получить в будущем.

Карина Шуляк — бывшая студентка одного из белорусских вузов. СМИ называют ее девушкой Эпштейна (они познакомились в США в 2009 году), а издание Daily Mail ранее утверждало, что Эпштейн оплатил дорогое лечение матери Карины и помог с деньгами для дома ее родителей, которые жили в Минске. По информации The New York Times, Карина Шуляк была последним человеком, которому финансист звонил перед смертью.

Эпштейн и Шуляк
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема
01:47 1299
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ
Как в Москве покушались на замначальника ГРУ все еще актуально
6 февраля 2026, 19:06 9329
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией
Министр обороны заявил о конфронтации Греции с Турцией горячая тема
02:30 553
Аш-Шараа поднимает голову
Аш-Шараа поднимает голову наша корреспонденция
02:15 705
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит обновлено 22:50
6 февраля 2026, 22:50 11142
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр
Азербайджан на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр фото, обновлено
02:50 2040
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
«Мир через силу»: новый сигнал Ирану
6 февраля 2026, 22:58 2193
Иран: затишье перед бурей
Иран: затишье перед бурей
6 февраля 2026, 23:10 2292
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 3547
Санкции США против Ирана
Санкции США против Ирана
6 февраля 2026, 20:19 2216
Трамп удалил скандальное видео
Трамп удалил скандальное видео видео; обновлено 22:00
6 февраля 2026, 22:00 7228

