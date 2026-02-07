Бред российского директора: «Все эти «Карабахи» вышли в плей-офф ЛЧ, потому что России не было, это все наши места»

Бывший спортивный директор московского футбольного клуба «Спартак», а также таких команд, как «Ростов» и «Крылья Советов» Александр Шикунов объяснил успех чемпиона Азербайджана « Карабах а» в Лиге чемпионов отсутствием в турнире российских команд. Он уверен, что российские клубы вышли бы в плей-офф Лиги чемпионов, если бы принимали участие.

«Все эти «Карабахи», «Буде-Глимты» вышли в плей-офф, потому что наших команд не было, - цитирует Шикунова «Евро-Футбол.Ру». - Это все наши места. Мы же понимаем уровень «Кайрата», «Карабаха». Наши футболисты, которые в российской Премьер-лиге уже отыграли, они играют теперь в «Кайрате». Здесь они не подходили уже, а там играют и вышли в плей-офф Лиги чемпионов».

Шикунов бредит. «Кайрат» в плей-офф не вышел, а в составе «Карабаха» после ухода в 2024 году голкипера Андрея Лунева нет игроков из российской Премьер-лиги. Разве что бразилец Кади, но тот перешел в «Краснодар» из «Карабаха», затем поиграл в венгерском «Ференцвароше» и только потом вернулся в команду Гурбана Гурбанова.

Говоря о возможном успехе российских клубов в нынешней Лиги чемпионов, спортдиректор также выдает желаемое за действительное. В последний раз российскому клубу удалось выйти в плей-офф ЛЧ в 2016 году. Далее в течение шести лет, пока Россию не отстранили от международных соревнований, сделать это не получалось. Естественно, что сейчас российские клубы стали лишь слабее - годы отлучения от мирового футбола не могли не сказаться. Добытая «Карабахом» важнейшая ничья с «Челси», победы над такими командами, как «Бенфика» и «Айнтрахт», сегодня российским клубам могут только сниться. Если же говорить о норвежском «Буде-Глимте», то достаточно вспомнить, что в двух последних турах основного этапа эта команда обыграла «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Мнение Шикунова в России если кто-то и разделяет, то таких персонажей минимальное количество. После каждой победы «Карабаха» и выхода агдамцев в плей-офф в адрес азербайджанского клуба от российских специалистов, экспертов, журналистов и болельщиков звучали в подавляющем большинстве хвалебные отзывы. Они со словами Шикунова не согласились бы.