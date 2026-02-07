Британские F-35B готовы воевать с Ираном

USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Великобритания направила свои истребители на авиабазу Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне напряженной обстановки вокруг Ирана, пишет The Times.

Шесть F-35B присоединятся к Typhoon, которые уже находятся на Кипре и выполняют миссии над Ираком и Сирией, говорится в материале. Истребители покинули базу Марэм на востоке Англии.

В отличие от Typhoon, постоянно задействованных в ударных и патрульных задачах, F‑35B переброшены именно в оборонительной роли — как страховка на случай, если напряженность вокруг Ирана резко возрастет.

На этом фоне Лондон ранее уже усиливал присутствие: в январе четыре Typhoon из совместной англо-катарской эскадрильи направили в Катар по просьбе Дохи, обеспокоенной ростом напряженности в регионе.

Военное усиление происходит на фоне попытки Вашингтона и Тегерана отойти от грани новой эскалации. Переговоры представителей США и Ирана прошли в Омане на этой неделе — это первая очная встреча сторон после того, как США в июне вместе с Израилем нанесли удары по иранским ядерным объектам, серьезно повредив инфраструктуру и сорвав предыдущий переговорный трек.

Президент США Дональд Трамп предупреждал Иран, что «плохие вещи» произойдут, если он не достигнет соглашения. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «должен очень беспокоиться», добавил он.

Однако сигналы из Вашингтона при этом остаются противоречивыми. Вскоре после переговоров США объявили о введении новых санкций против иранского нефтяного экспорта, а в ночь на 7 февраля президент США подписал указ о возможности введения дополнительных пошлин на поставки в США товаров из стран, торгующих с Ираном.

Кроме того, Трамп сообщал о приближении к Ирану американской армады. США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные средства ПВО, включая комплекс THAAD, чтобы защитить свои войска и союзников в регионе в случае ответного удара Ирана.

Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 344
Агаева села на 5 лет за украденное золото
Агаева села на 5 лет за украденное золото
12:17 191
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 5348
Зеленский уверен в победе
Зеленский уверен в победе
11:24 1075
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив
02:55 9996
Китай может не впустить Трампа
Китай может не впустить Трампа
11:01 1092
Украина о покушении на генерала Алексеева
Украина о покушении на генерала Алексеева
10:44 1981
Польша включила ПВО и подняла самолеты
Польша включила ПВО и подняла самолеты
10:36 1070
Трамп рассказал, почему изобразил Обаму в виде обезьяны
Трамп рассказал, почему изобразил Обаму в виде обезьяны видео
10:33 1844
Иран хочет навязать Трампу свои условия
Иран хочет навязать Трампу свои условия обновлено 11:36
11:36 1408
