Британские F-35B готовы воевать с Ираном

Великобритания направила свои истребители на авиабазу Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне напряженной обстановки вокруг Ирана, пишет The Times.

Шесть F-35B присоединятся к Typhoon, которые уже находятся на Кипре и выполняют миссии над Ираком и Сирией, говорится в материале. Истребители покинули базу Марэм на востоке Англии.

В отличие от Typhoon, постоянно задействованных в ударных и патрульных задачах, F‑35B переброшены именно в оборонительной роли — как страховка на случай, если напряженность вокруг Ирана резко возрастет.

На этом фоне Лондон ранее уже усиливал присутствие: в январе четыре Typhoon из совместной англо-катарской эскадрильи направили в Катар по просьбе Дохи, обеспокоенной ростом напряженности в регионе.

Военное усиление происходит на фоне попытки Вашингтона и Тегерана отойти от грани новой эскалации. Переговоры представителей США и Ирана прошли в Омане на этой неделе — это первая очная встреча сторон после того, как США в июне вместе с Израилем нанесли удары по иранским ядерным объектам, серьезно повредив инфраструктуру и сорвав предыдущий переговорный трек.

Президент США Дональд Трамп предупреждал Иран, что «плохие вещи» произойдут, если он не достигнет соглашения. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «должен очень беспокоиться», добавил он.

Однако сигналы из Вашингтона при этом остаются противоречивыми. Вскоре после переговоров США объявили о введении новых санкций против иранского нефтяного экспорта, а в ночь на 7 февраля президент США подписал указ о возможности введения дополнительных пошлин на поставки в США товаров из стран, торгующих с Ираном.

Кроме того, Трамп сообщал о приближении к Ирану американской армады. США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные средства ПВО, включая комплекс THAAD, чтобы защитить свои войска и союзников в регионе в случае ответного удара Ирана.