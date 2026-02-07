Иран хочет навязать Трампу свои условия

«Американцы после провала всех своих других вариантов (военных, экономических, террористических и др.) теперь не имеют другого выбора, кроме как принять рамки и права народа Ирана», - сказал Резаи.

*** 10:20

Вашингтон считает, что Тегеран стремится к достижению договоренности по иранской ядерной программе, однако США не спешат с заключением соглашения. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«У нас есть много времени. Если вы помните Венесуэлу, мы ждали некоторое время, и мы не торопимся. Мы встретимся снова в начале следующей недели. Они знают о последствиях. Если они не заключат сделку, последствия будут очень серьезными. Посмотрим, что произойдет.

Мы провели очень хорошие переговоры по Ирану. Иран очень стремится к заключению соглашения. Мы еще посмотрим, в чем именно будет заключаться это соглашение. В прошлый раз они решили не идти на договоренность, но в этот раз все может быть иначе. Если взглянуть на Венесуэлу, вы увидите, что мы какое-то время ждали. Мы не торопимся с Ираном», — сказал Трамп.