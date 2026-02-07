USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Иран хочет навязать Трампу свои условия

Президент США Дональд Трамп - «лжец», а Иран «не отступил и не отступит от своих «красных линий», заявил представитель комиссии по национальной безопасности парламента исламской республики Ибрахим Резаи.

«Американцы после провала всех своих других вариантов (военных, экономических, террористических и др.) теперь не имеют другого выбора, кроме как принять рамки и права народа Ирана», - сказал Резаи.

Вашингтон считает, что Тегеран стремится к достижению договоренности по иранской ядерной программе, однако США не спешат с заключением соглашения. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«У нас есть много времени. Если вы помните Венесуэлу, мы ждали некоторое время, и мы не торопимся. Мы встретимся снова в начале следующей недели. Они знают о последствиях. Если они не заключат сделку, последствия будут очень серьезными. Посмотрим, что произойдет.

Мы провели очень хорошие переговоры по Ирану. Иран очень стремится к заключению соглашения. Мы еще посмотрим, в чем именно будет заключаться это соглашение. В прошлый раз они решили не идти на договоренность, но в этот раз все может быть иначе. Если взглянуть на Венесуэлу, вы увидите, что мы какое-то время ждали. Мы не торопимся с Ираном», — сказал Трамп.

Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 344
Агаева села на 5 лет за украденное золото
Агаева села на 5 лет за украденное золото
12:17 192
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 5348
Зеленский уверен в победе
Зеленский уверен в победе
11:24 1076
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив
02:55 10000
Китай может не впустить Трампа
Китай может не впустить Трампа
11:01 1092
Украина о покушении на генерала Алексеева
Украина о покушении на генерала Алексеева
10:44 1984
Польша включила ПВО и подняла самолеты
Польша включила ПВО и подняла самолеты
10:36 1070
Трамп рассказал, почему изобразил Обаму в виде обезьяны
Трамп рассказал, почему изобразил Обаму в виде обезьяны видео
10:33 1844
