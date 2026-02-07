Трамп рассказал, почему изобразил Обаму в виде обезьяны

Президент США Дональд Трамп отказался считать себя расистом, отвечая на вопрос, почему опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором бывший глава Белого дома Барак Обама с супругой Мишель изображены с туловищами обезьян.

«Речь шла о фальсификации выборов, и всякий раз, когда я вижу подобные вещи и когда они заслуживают доверия, я публикую их, но кто-то допустил ошибку и пропустил очень небольшую часть», - сказал Трамп, отметив, что он не расист. Американский лидер отметил, что осуждает расистские части этого видео.