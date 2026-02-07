USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Трамп рассказал, почему изобразил Обаму в виде обезьяны

10:33 1844

Президент США Дональд Трамп отказался считать себя расистом, отвечая на вопрос, почему опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором бывший глава Белого дома Барак Обама с супругой Мишель изображены с туловищами обезьян.

«Речь шла о фальсификации выборов, и всякий раз, когда я вижу подобные вещи и когда они заслуживают доверия, я публикую их, но кто-то допустил ошибку и пропустил очень небольшую часть», - сказал Трамп, отметив, что он не расист. Американский лидер отметил, что осуждает расистские части этого видео.

В ролике, опубликованном Трампом накануне, говорится о якобы фальсификации американских выборов 2020 года, когда в пяти ключевых штатах подсчет голосов был якобы приостановлен, а после возобновления произошел резкий скачок в пользу кандидата в президенты Джо Байдена.

После этого видео прерывается секундной вставкой, на которой изображены лица Мишель и Барака Обамы, приделанные к туловищам обезьян.

Белый дом отверг обвинения в расизме, пояснив, что в ролике опубликован отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев». Вслед за этим Трамп удалил свой пост. 

