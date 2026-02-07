USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Польша включила ПВО и подняла самолеты

Польша подняла в воздух военную авиацию из-за действий российских ВВС в Украине. Об этом сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.

«Оперативное командование... мобилизовало необходимые силы и ресурсы, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — сказано в пресс-релизе командования в соцсети X.

Действия Польши носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности, особенно в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы, уточняется в публикации.

В предыдущий раз Польша задействовала истребители по этой же причине 3 февраля, до этого — в конце декабря 2025 года. Как правило, эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги в Украине.

