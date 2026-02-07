Украина о покушении на генерала Алексеева

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не причастен к покушению на первого замглавы ГРУ Генштаба России Владимира Алексеева.

«Киев не имеет никакого отношения к нападению», - подчеркнул Сибига.

В Москве 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Согласно российским СМИ, генералу выстрелили в спину, после чего нападавший скрылся с места преступления.

Инцидент произошел в доме, где жил генерал, на Волоколамском шоссе. После случившегося Алексеева доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц.

Следствие полагает, что в генерала могла выстрелить женщина, которая ждала его в подъезде дома. Тем временем российские СМИ пишут, что Алексеев пришел в сознание.

Ранее сообщалось о том, что состояние генерала оценивается как тяжелое, он был введен в состояние искусственной комы.