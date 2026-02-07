Китай может не впустить Трампа

Китай предупредил США, что продажа американских вооружений Тайваню может поставить под угрозу запланированный на апрель визит президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Пекин, пишет Financial Times.

По данным издания, Пекин выразил «серьезную обеспокоенность» в связи с возможными поставками зенитных ракетных комплексов Patriot и других вооружений Тайбэю. В китайской дипломатии подчеркнули, что такие шаги могут негативно повлиять на двусторонние отношения и осложнить подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран.

Известно, что председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом поднял вопрос продажи оружия Тайваню. По данным Министерства иностранных дел Китая, он подчеркнул, что США «должны благоразумно относиться к вопросу продажи оружия Тайваню».

Несколько человек, знакомых с ситуацией, заявили, что пакет поддержки Тайваня со стороны США может достигать 20 миллиардов долларов. Однако другие предупредили, что окончательная сумма может измениться и быть ближе к показателю за декабрь.

При этом некоторые американские чиновники утверждают, что Китай блефует и не будет отменять визит, сообщили два источника.

Что касается военной поддержки Тайваня, пакет будет включать четыре системы. Помимо зенитных ракетных комплексов Patriot, США разрешат Тайваню приобрести больше ЗРК NASAMS и еще две оружейные системы.

Визит Трампа в Пекин был анонсирован как попытка стабилизировать отношения после нескольких лет напряженности, в частности вокруг торговли и глобальной конкуренции с Китаем.

В ответ на американскую позицию по Тайваню официальные лица КНР подтвердили готовность предпринять зеркальные шаги, если будет сочтено, что стратегический баланс в регионе нарушается, отмечает FT.