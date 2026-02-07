Иран подожжет Ближний Восток

Иран представил свое видение возможной войны с Соединенными Штатами, описав, каким образом он намерен противостоять самой мощной армии мира и нанести серьезный удар по мировой экономике. Об этом говорится в статье The Telegraph.

В подробном боевом плане, опубликованном агентством Tasnim, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), иранское руководство рассматривает удары по американским базам, открытие новых фронтов с помощью союзных прокси-сил, кибервойну и паралич мировой нефтяной торговли. По утверждению Тегерана, география Ближнего Востока должна сыграть против американского технологического превосходства.

Переговоры между двумя странами ранее находились на грани срыва, однако стороны согласились провести встречу в Омане в пятницу. Тем не менее в среду вечером президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть «очень обеспокоен», что вновь усилило опасения эскалации.

Иранский сценарий начинается с авиационных и ракетных ударов США по ядерным, военным объектам и базам КСИР, большинство из которых расположены в густонаселенных районах.

Предполагается, что американские силы нанесут удары с авианосцев, включая ударную группу USS Abraham Lincoln, находящуюся в регионе, а также с использованием стратегических бомбардировщиков, вылетающих с баз в США или Европе, и, возможно, наземных систем в союзных странах.

Американские удары, как ожидается, будут включать применение малозаметной авиации, высокоточного оружия и скоординированных залпов, направленных на подавление иранской ПВО при минимальных потерях для США. Технологическое превосходство, включая гиперзвуковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы, даст Вашингтону серьезные преимущества.

Однако Иран утверждает, что подготовился к такому развитию событий: укрепил и рассредоточил ключевые объекты, создал резервные системы управления и разветвленную сеть подземных сооружений, способных пережить первые удары. Расчет Тегерана заключается не в предотвращении ущерба, а в сохранении возможности для ответных действий.

«Мы готовы к любым действиям со стороны врагов», — заявил в среду начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави во время визита в один из ракетных комплексов КСИР.

«После 12-дневной войны мы изменили военную доктрину с оборонительной на наступательную, приняв политику асимметричной войны и сокрушительного ответа врагам», — добавил он.

Ответ Ирана, согласно плану, сразу же расширит зону боевых действий за пределы страны. В течение нескольких часов Тегеран намерен нанести массированные удары баллистическими ракетами и беспилотниками по американским военным объектам по всему региону.

Основной целью станет авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где размещен передовой штаб Центрального командования ВС США и главный центр воздушных операций. Иран уже атаковал эту базу в прошлом году после ударов американских бомбардировщиков B-2 по своим ядерным объектам.

В Кувейте под удар могут попасть авиабаза Али аль-Салем и лагерь Арифджан — крупный логистический центр сухопутных войск США. Также целями станут объекты в Объединенных Арабских Эмиратах и американская база в Сирии, где остаются около 2 тысяч военнослужащих США.

Представитель иранской армии Амир Акрамния заявил, что доступ к американским базам «не представляет сложности».

Иранская стратегия предполагает перегрузку американской системы ПРО за счет массированных пусков сотен или тысяч ракет и беспилотников одновременно, чтобы «насытить» батареи Patriot и THAAD.

Арсенал Ирана включает дроны Shahed-136 с боевой частью массой 50 кг, баллистические ракеты Kheibar Shekan с маневрирующими боевыми блоками, ракеты Emad с боевой частью до 750 кг, а также крылатые ракеты Paveh дальностью до 1 000 миль.

Хотя значительная часть целей будет перехвачена, в Тегеране считают, что оставшихся ударов будет достаточно для нанесения серьезного урона и повреждения критически важной инфраструктуры. Одновременно предполагается активация так называемой «оси сопротивления» Ирана сразу на нескольких фронтах.