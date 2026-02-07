Зеленский уверен в победе

Президент Украины Владимир Зеленский открыт для идеи проведения президентских выборов и уверен в своей победе, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Зеленский, чья поддержка снизилась с начала войны, но по-прежнему значительно превышает 50%, уверен в своей победе», — передает агентство.

Как уточнили пять чиновников, на переговорах в Абу-Даби украинская и американская делегации обсудили возможность единовременного проведения выборов и референдума, на который вынесут мирное соглашение. Два источника уточнили, что американская сторона предложила провести мероприятия в мае.

По оценке нескольких осведомленных лиц, предложенный график является нереалистичным, пишет агентство. Как отметил один из источников, «американцы слишком спешат», поскольку подготовка мероприятия займет более значительное время.