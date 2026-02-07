USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Испанский хакер получил политическое убежище в России

Испанский IT-специалист Энрике Ариас Хиль, обвиняемый на родине в шпионаже и кибератаках в пользу России, получил в РФ политическое убежище. Об этом он сам рассказал российским журналистам. 

«В феврале 2025 года мне пришлось просить политического убежища в Российской Федерации. На сегодня я нахожусь в статусе политического беженца», — заявил Ариас.

В сентябре 2025 года испанское издание El Mundo писало, что Ариаса обвиняют в кибератаках в интересах России. По данным газеты, он вел телеграм-канал под псевдонимом «Русский десинформатор» (El Desinformador ruso) и был связан с пророссийской хакерской группировкой NoName057.

В Испании мужчину подозревают в сборе информации о критической инфраструктуре страны и сотрудниках сил безопасности для содействия атакам NoName057, а также в пропаганде действий группировки.

По словам самого Ариаса, он приехал в Россию в августе 2024 года для обучения по гранту от культурного фонда «Русский дом» в Мадриде. Он также сообщал, что Национальный суд Испании выдал ордер на его арест за границей. В настоящее время Энрике Ариас Хиль включен в список самых разыскиваемых Европолом лиц.

