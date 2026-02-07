USD 1.7000
Агаева села на 5 лет за украденное золото

Инара Рафикгызы
12:17 201

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении 32-летней Тюркане Агаевой, обвиняемой в присвоении денежных средств в крупном размере и мошенничестве.

Как сообщает haqqın.az, Тюркане Агаева, занимавшаяся ломбардной деятельностью, злоупотребила доверием 17 человек и совершила в отношении них мошеннические действия.

В ходе следствия было установлено, что Т.Агаева не возвращала клиентам золотые украшения, принятые в залог под видом ломбардных кредитов, после полного погашения задолженности.

Кроме того, она, обещая получить прибыль за счёт покупки золота по заниженной цене на ломбардных и банковских аукционах с последующей перепродажей по более высокой стоимости, завладевала денежными средствами и золотыми изделиями различных лиц. Деньги передавались как наличными, так и посредством банковских карт.

В общей сложности Т.Агаева нанесла потерпевшим ущерб на сумму около 400 тысяч манатов.

После обращений потерпевших в правоохранительные органы Т. Агаева была привлечена к уголовной ответственности. В отношении неё была избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор.

Обвиняемая не признала себя виновной по предъявленным обвинениям.

Согласно приговору суда, Тюркане Агаева приговорена к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы. Мера пресечения в виде полицейского надзора была изменена, и она была взята под стражу непосредственно в зале суда.

