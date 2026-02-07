Кремль хочет только одного

Кремль продолжает отвергать любые существенные гарантии безопасности, которые могли бы защитить Украину от полной дипломатической или военной капитуляции. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который накануне подтвердил отказ Кремля от предоставления Украине гарантий безопасности со стороны западных партнеров и напомнил о поддержке «гарантий безопасности», на которые Россия якобы согласилась на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.

В ISW напоминают, что проект Стамбульского протокола 2022 года не обеспечивал основу для реальных гарантий безопасности и оставлял бы Украину беззащитной перед возобновлением РФ боевых действий.

Проект предусматривал, что Россия рассматривалась бы как нейтральное «государство-гарант» безопасности Украины.

Кроме того, Россия и Китай получали бы право вето на механизм реагирования в случае будущей войны против Украины.

Также документ обязывал Украину придерживаться нейтралитета, вводил жесткие ограничения на численность и состав вооруженных сил и запрещал стране когда-либо принимать военную помощь от союзников.

Аналитики отмечают, что заявление Лаврова является «последним в серии заявлений высокопоставленных чиновников Кремля, которые свидетельствуют о том, что Кремль продолжает рассматривать проект «стамбульского договора» 2022 года как основу для любого будущего мирного урегулирования и не желает идти на компромисс в своих требованиях как к Украине, так и к НАТО».

«Владимир Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно отклоняли предложенный США 28-пунктный мирный план или любой другой план, который требует от России компромисса по любой из ее первоначальных военных целей», — отметили в ISW.