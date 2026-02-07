Зеленский о желании России втянуть Беларусь в войну

США предлагают Украине и России завершить войну до лета, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, американская сторона активно продвигает деэскалацию, в том числе ударов по энергетической инфраструктуре, на что Украина уже согласилась. Ответ России пока не поступил.

Президент Украины отметил, что любое применение «Орешника» из Беларуси автоматически втянет страну в войну, чего, подчеркнул он, стремится добиться Россия. Зеленский напомнил, что на переговорах Украина подтвердила, что не планирует уходить из Донбасса.

«Русские изменили риторику на переговорах. Говорят более конкретно, без «исторических альманахов». При этом веры им — ноль», — отметил украинский лидер. Он добавил, что российская делегация теперь обсуждает конкретные вопросы — что делать и чего не делать, на что готова, на что нет, как будет осуществляться мониторинг прекращения огня и другие практические моменты.

Президент Украины рассказал, что США также предложили создать на Донбассе «свободную экономическую зону». Идея предусматривает особый правовой и налоговый режим, вероятный отвод войск РФ и ВСУ, а также международный мониторинг. Основная цель инициативы — восстановление инфраструктуры, привлечение инвестиций и создание рабочих мест через налоговые льготы. При этом СЭЗ планируется как демилитаризованная зона с отводом войск на 5–40 км и обеспечением порядка международным контингентом. По словам Зеленского, решение о введении такой зоны может быть вынесено на всеукраинский референдум.

Украинский лидер также напомнил, что 4–5 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и России. По его словам, военные сторон обсудили технические аспекты возможного мониторинга прекращения огня в случае политического решения о завершении войны, в том числе с участием США. Следующие трехсторонние переговоры могут пройти уже через неделю, при этом американская сторона предложила провести встречу переговорных групп Украины и России на своей территории, и Киев уже выразил готовность, подытожил Зеленский.