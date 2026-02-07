USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Зеленский о желании России втянуть Беларусь в войну

13:23 949

США предлагают Украине и России завершить войну до лета, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, американская сторона активно продвигает деэскалацию, в том числе ударов по энергетической инфраструктуре, на что Украина уже согласилась. Ответ России пока не поступил.

Президент Украины отметил, что любое применение «Орешника» из Беларуси автоматически втянет страну в войну, чего, подчеркнул он, стремится добиться Россия. Зеленский напомнил, что на переговорах Украина подтвердила, что не планирует уходить из Донбасса.

«Русские изменили риторику на переговорах. Говорят более конкретно, без «исторических альманахов». При этом веры им — ноль», — отметил украинский лидер. Он добавил, что российская делегация теперь обсуждает конкретные вопросы — что делать и чего не делать, на что готова, на что нет, как будет осуществляться мониторинг прекращения огня и другие практические моменты.

Президент Украины рассказал, что США также предложили создать на Донбассе «свободную экономическую зону». Идея предусматривает особый правовой и налоговый режим, вероятный отвод войск РФ и ВСУ, а также международный мониторинг. Основная цель инициативы — восстановление инфраструктуры, привлечение инвестиций и создание рабочих мест через налоговые льготы. При этом СЭЗ планируется как демилитаризованная зона с отводом войск на 5–40 км и обеспечением порядка международным контингентом. По словам Зеленского, решение о введении такой зоны может быть вынесено на всеукраинский референдум.

Украинский лидер также напомнил, что 4–5 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и России. По его словам, военные сторон обсудили технические аспекты возможного мониторинга прекращения огня в случае политического решения о завершении войны, в том числе с участием США. Следующие трехсторонние переговоры могут пройти уже через неделю, при этом американская сторона предложила провести встречу переговорных групп Украины и России на своей территории, и Киев уже выразил готовность, подытожил Зеленский. 

Единую европейскую армию назвали утопией
Единую европейскую армию назвали утопией
14:17 236
Зеленский о желании России втянуть Беларусь в войну
Зеленский о желании России втянуть Беларусь в войну
13:23 950
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
13:10 1452
Кремль хочет только одного
Кремль хочет только одного
12:38 2128
Агаева села на 5 лет за украденное золото
Агаева села на 5 лет за украденное золото
12:17 1630
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 5821
Зеленский уверен в победе
Зеленский уверен в победе
11:24 2379
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив
02:55 11350
Китай может не впустить Трампа
Китай может не впустить Трампа
11:01 1959
Украина о покушении на генерала Алексеева
Украина о покушении на генерала Алексеева
10:44 3449
Польша включила ПВО и подняла самолеты
Польша включила ПВО и подняла самолеты
10:36 1602

ЭТО ВАЖНО

Единую европейскую армию назвали утопией
Единую европейскую армию назвали утопией
14:17 236
Зеленский о желании России втянуть Беларусь в войну
Зеленский о желании России втянуть Беларусь в войну
13:23 950
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
13:10 1452
Кремль хочет только одного
Кремль хочет только одного
12:38 2128
Агаева села на 5 лет за украденное золото
Агаева села на 5 лет за украденное золото
12:17 1630
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку?
Кто поджигает архитектурные дома в центре Баку? главный вопрос
6 февраля 2026, 21:31 5821
Зеленский уверен в победе
Зеленский уверен в победе
11:24 2379
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив
02:55 11350
Китай может не впустить Трампа
Китай может не впустить Трампа
11:01 1959
Украина о покушении на генерала Алексеева
Украина о покушении на генерала Алексеева
10:44 3449
Польша включила ПВО и подняла самолеты
Польша включила ПВО и подняла самолеты
10:36 1602
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться