Погода на завтра

8 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман, северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в столице и на Апшероне ночью составит 3-6, днем — 6-9 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 753 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-90, днем — 75-80 процентов.

В пригородах ночью и утром возможно обледенение дорог.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако в горных и предгорных районах днем возможны дождь и снег, на отдельных территориях — туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем — 12-17 градусов тепла, в горах ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 5-10 градусов тепла.