Единую европейскую армию назвали утопией

Европа не может иметь общую армию, поскольку это ослабит оборонный потенциал НАТО. Такое заявление сделал руководитель военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью испанскому изданию Vanguardia.

«Нам нужно быть реалистами: именно государства предоставляют силы альянсу. Европа не может иметь армию так же, как и НАТО не имеет собственной армии», - отметил адмирал.

По словам Драгоне, перед европейскими союзниками стоит цель не создать единую армию, а усилить оборону внутри НАТО. Добиться этого, считает он, можно за счет роста инвестиций и наращивания собственных военных сил.

