Импортозамещение по-российски

Несмотря на заявления Кремля об ускоренном «импортозамещении», российская экономика остается критически зависимой от зарубежных технологий, отмечает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Как отметили в разведке, Кремль планировал до 2030 года достичь 70-90% независимости в стратегических секторах (авиация, энергетика, химия), однако реальные показатели существенно отстают: скоростной железнодорожный транспорт - всего 15% собственного производства; судостроение и энергетика — 30%; производство беспилотных систем — 40%; промышленное машиностроение - около 65%.

Разведка отмечает, что вместо реальной независимости Россия просто сменила поставщиков. В частности, после ограничения доступа к западным технологиям доля КНР в поставках микросхем в РФ выросла до 90%. Это формирует угрозу долгосрочной односторонней зависимости от Пекина.

В СВР Украины отметили, что из-за ограниченных кадровых и производственных ресурсов достижение заявленных целей к 2030 году маловероятно.

«Курс РФ на «технологический суверенитет» носит преимущественно декларативный характер и не подкрепляется имеющимися возможностями экономики», - отмечают в разведке.

