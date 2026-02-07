USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

США и Грузия обсудили соглашение Азербайджана и Армении

Директор Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Брендан Ханрахан и заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия обсудили возможности сотрудничества в регионе Южного Кавказа, вытекающие из соглашения, достигнутого между Арменией и Азербайджаном 8 августа 2025 года при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом заявил представитель Госдепа США в ответ на вопрос Independence Avenue Media.

Отмечается, что стороны «провели конструктивный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес для Соединенных Штатов и Грузии».

Экс-посол США в Грузии Уильям Кортни считает, что еще слишком рано говорить об изменении политики США в отношении Грузии.

«Очевидно, Соединенные Штаты заинтересованы в продвижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, в том числе посредством развития коридора TRIPP», - заявил Кортни.

Другой бывший посол США в Грузии Кеннет Яловиц полагает, что интерес администрации президента США, основанный на мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, достигнутом при посредничестве Трампа, заключается в расширении экономических возможностей на Южном Кавказе.

