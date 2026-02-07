USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

У Йемена новое правительство: есть и женщины

14:49 502

16 января в Йемене сформировали новое признанное на международном уровне правительство под руководством Шайи аз-Зиндани. Кабинет включает 35 министров, в том числе трех женщин. Новое правительство создано после отставки предыдущего из-за конфликта с Южным переходным советом.

В пятницу глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими утвердил президентским указом создание нового правительства, которое возглавил премьер-министр Шайя аз-Зиндани, как сообщал гостелеканал Йемена.

В соответствии с указом в состав нового правительства Йемена вошли 35 министров, из которых восемь сохранили свои прежние посты. Кроме того, премьер-министр продолжил исполнять обязанности министра иностранных дел и по делам экспатриантов.

В обновленный кабинет вошли три женщины, которые заняли позиции министров по планированию и международному сотрудничеству, правовым вопросам, а также госминистра по делам женщин.

Прежнее правительство Йемена ушло в отставку 16 января после завершения конфликта, который был обусловлен захватом Южным переходным советом восточных провинций и последующим объявлением о создании независимого государства на территории бывшей Народной Демократической Республики Йемен.

Некоторые из экс-министров и их заместители присоединились к Южному переходному совету и выступили против главы Руководящего президентского совета, который не поддержал захват территорий восточных провинций.

Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 439
Иран обещает «высокую цену»
Иран обещает «высокую цену» обновлено 15:21
15:21 5452
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
02:55 12137
Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»
Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»
16:19 425
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит
12:14 2050
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема; все еще актуально
01:47 7884
Трамп соберет деньги на Газу
Трамп соберет деньги на Газу
15:42 541
Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России
Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России фото; видео
15:04 1910
Единую европейскую армию назвали утопией
Единую европейскую армию назвали утопией
14:17 887
Зеленский заявил, что Путину нужна пауза
Зеленский заявил, что Путину нужна пауза обновлено 16:14
16:14 1968
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
13:10 2427

