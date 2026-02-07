У Йемена новое правительство: есть и женщины

16 января в Йемене сформировали новое признанное на международном уровне правительство под руководством Шайи аз-Зиндани. Кабинет включает 35 министров, в том числе трех женщин. Новое правительство создано после отставки предыдущего из-за конфликта с Южным переходным советом.

В пятницу глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими утвердил президентским указом создание нового правительства, которое возглавил премьер-министр Шайя аз-Зиндани, как сообщал гостелеканал Йемена.

В соответствии с указом в состав нового правительства Йемена вошли 35 министров, из которых восемь сохранили свои прежние посты. Кроме того, премьер-министр продолжил исполнять обязанности министра иностранных дел и по делам экспатриантов.

В обновленный кабинет вошли три женщины, которые заняли позиции министров по планированию и международному сотрудничеству, правовым вопросам, а также госминистра по делам женщин.

Прежнее правительство Йемена ушло в отставку 16 января после завершения конфликта, который был обусловлен захватом Южным переходным советом восточных провинций и последующим объявлением о создании независимого государства на территории бывшей Народной Демократической Республики Йемен.

Некоторые из экс-министров и их заместители присоединились к Южному переходному совету и выступили против главы Руководящего президентского совета, который не поддержал захват территорий восточных провинций.