Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России

15:04 1910

Дроны Службы безопасности Украины (CБУ) поразили российский завод, который производит компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101. Об этом украинские СМИ пишут со ссылкой на источники в СБУ.

Отмечается, что за операцией стоит Центр спецопераций «Альфа» СБУ. На этом объекте Россия изготавливает компоненты ракетного топлива «децилин-М» для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

Судя по опубликованным кадрам, попадание вызвало масштабный пожар - над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.

Редкинский исследовательский завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

«СБУ продолжает системные удары по ключевым объектам российского ВПК. Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми Россия атакует Украину. Даже временная остановка его работы усложняет производство ракетного топлива и снижает возможности врага поддерживать интенсивность обстрелов наших городов», - сообщил источник.

