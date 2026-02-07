Трамп соберет деньги на Газу

США планируют провести заседание лидеров «Совета мира» по Газе 19 февраля, сообщили американский чиновник и дипломаты из четырех стран, входящих в Совет. Белый дом намерен использовать встречу для продвижения второго этапа выполнения соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на восстановление.

«Это будет первое заседание «Совета мира» и конференция по сбору средств на восстановление Газы», — сказал представитель США. Планирование саммита находится на ранней стадии и может еще претерпеть изменения. Белый дом отказался от комментариев.

Большинство западных союзников не присоединились, отчасти потому, что президент США Дональд Трамп обладает правом единоличного вето по решениям Совета. Некоторые союзники посчитали, что Трамп пытается создать альтернативу Совету Безопасности ООН.

Совет уполномочен Совбезом ООН наблюдать за выполнением соглашения о прекращении огня в Газе, а также работать над вопросами управления и восстановления. Администрация Трампа начала в пятницу приглашать десятки стран для участия в Совете и обсуждения организационных вопросов.

«Ничего еще не подтверждено, но администрация планирует встречу и уже уточняет, какие лидеры смогут присутствовать», — сообщил источник.

Израильские официальные лица заявляют, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен встретиться с Трампом в Белом доме 18 февраля, за день до планируемого собрания. Нетаньяху принял приглашение Трампа для участия Израиля в Совете, но пока не подписал устав. Если Нетаньяху примет участие в заседании «Совета мира», это будет его первая публичная встреча с арабскими и мусульманскими лидерами с момента атак 7 октября и начала войны в Газе.

Реализация второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе уже началась, но продвигается очень медленно. Израиль согласился открыть пограничный переход Рафах между Газой и Египтом, но через него прошло лишь очень ограниченное число палестинцев. Создано палестинское технократическое правительство, однако оно еще не прибыло в Газу и работает из Египта.

Администрация Трампа и другие посредники — Египет, Катар и Турция — находятся на ранней стадии переговоров о демилитаризации с ХАМАС. Израиль заявил, что без демилитаризации не будет выводить свои войска из Газы и не позволит начать ее восстановление.

Посол США при ООН Майкл Уолтц заявил на заседании Совета Безопасности ООН на прошлой неделе, что США хотят запустить «согласованный процесс разоружения». «Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и оружейные производства, будет уничтожена без возможности восстановления», — сказал он.

Уолтц добавил, что за процессом демилитаризации будут следить «независимые международные наблюдатели», а также заработает международно финансируемая программа «выкупа» оружия у членов ХАМАС. Некоторых бывших членов ХАМАС пригласят для интеграции в новые государственные силовые структуры.

Нетаньяху, который крайне скептически относится к плану США для Газы, утверждает, что Трамп на их последней встрече пообещал, что у ХАМАС будет только 60 дней на разоружение, после чего Израиль может возобновить войну. Представители США это опровергают и заявляют, что процесс демилитаризации займет гораздо больше времени. Советник Трампа и его зять Джаред Кушнер в Давосе представил план, который предусматривал лишь начальные этапы демилитаризации.