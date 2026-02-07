USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Полиция задержала убийцу из Шамкира

Инара Рафикгызы
23 декабря 2025 года в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела жительницы Шамкирского района Махмудовой Солмаз, 1957 года рождения, с признаками насильственной смерти. В результате комплексных следственных и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, преступление было раскрыто. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

В заявлении отмечается, что в ходе принятых мер были установлены обоснованные подозрения в том, что убийство совершил Арзу Гамидли, 1996 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Шамкирского района продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Гамидли был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого.

Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
Иран обещает «высокую цену»
Иран обещает «высокую цену» обновлено 15:21
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»
Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема; все еще актуально
Трамп соберет деньги на Газу
Трамп соберет деньги на Газу
Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России
Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России фото; видео
Единую европейскую армию назвали утопией
Единую европейскую армию назвали утопией
Зеленский заявил, что Путину нужна пауза
Зеленский заявил, что Путину нужна пауза обновлено 16:14
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
