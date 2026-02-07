Полиция задержала убийцу из Шамкира

23 декабря 2025 года в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела жительницы Шамкирского района Махмудовой Солмаз, 1957 года рождения, с признаками насильственной смерти. В результате комплексных следственных и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, преступление было раскрыто. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

В заявлении отмечается, что в ходе принятых мер были установлены обоснованные подозрения в том, что убийство совершил Арзу Гамидли, 1996 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Шамкирского района продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Гамидли был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого.