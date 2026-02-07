Пентагон порвал с Гарвардом из-за ХАМАС

Пентагон заявил о разрыве отношений с престижным университетом Гарварда из-за «поддержки действий ХАМАС» учебным заведением. Об этом объявил глава Пентагона Пит Хэгсет.

Хегсет объявил, что возглавляемое им ведомство официально прекращает все программы профессионального военного образования, стипендий и сертификационных программ Гарвардского университета. Такое решение он пояснил тем, что обучение в этом учебном заведении больше не отвечает потребностям Минобороны или вооруженных сил.

«Научно-исследовательские программы кампуса сотрудничают с Коммунистической партией Китая. А руководство университета поощряло атмосферу, в которой прославлялся ХАМАС, допускались нападения на евреев и до сих пор поощряется расовая дискриминация в нарушение решений Верховного суда», - подчеркнул он.