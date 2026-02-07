USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Пентагон порвал с Гарвардом из-за ХАМАС

Пентагон заявил о разрыве отношений с престижным университетом Гарварда из-за «поддержки действий ХАМАС» учебным заведением. Об этом объявил глава Пентагона Пит Хэгсет.

Хегсет объявил, что возглавляемое им ведомство официально прекращает все программы профессионального военного образования, стипендий и сертификационных программ Гарвардского университета. Такое решение он пояснил тем, что обучение в этом учебном заведении больше не отвечает потребностям Минобороны или вооруженных сил.

«Научно-исследовательские программы кампуса сотрудничают с Коммунистической партией Китая. А руководство университета поощряло атмосферу, в которой прославлялся ХАМАС, допускались нападения на евреев и до сих пор поощряется расовая дискриминация в нарушение решений Верховного суда», - подчеркнул он.

Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
Иран обещает «высокую цену»
Иран обещает «высокую цену» обновлено 15:21
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»
Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема; все еще актуально
Трамп соберет деньги на Газу
Трамп соберет деньги на Газу
Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России
Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России фото; видео
Единую европейскую армию назвали утопией
Единую европейскую армию назвали утопией
Зеленский заявил, что Путину нужна пауза
Зеленский заявил, что Путину нужна пауза обновлено 16:14
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
