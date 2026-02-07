USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»

Иранские журналисты-эмигранты, работающие на BBC Persian (офис расположен в Лондоне), заявляют, что они и их родственники подвергаются запугиванию и слежке со стороны властей Ирана. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, родственники сотрудников BBC, находящиеся в Иране, были допрошены, им угрожали арестом и предупреждали о возможности конфискации имущества, если журналисты не прекратят освещать, в частности, беспорядки в стране.

Некоторые журналисты отметили, что чиновники обладали подробной информацией об их профессиональной деятельности за границей. Другие получили угрозы похищения или насилия, несмотря на проживание в Британии. В некоторых случаях давление вынудило журналистов уволиться, чтобы защитить своих родственников от финансовых и юридических последствий.

По словам сотрудников BBC Persian, кампания запугивания началась после общенациональных протестов. Журналисты отмечают, что родственников в Иране фактически наказывают за их репортажи за рубежом.

