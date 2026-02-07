Арестован стрелок из бакинского лицея

Бинагадинский районный суд Баку арестовал на четыре месяца учащегося лицея İdrak, который вчера, в пятницу, 6 февраля в классной комнате открыл огонь по преподавателю.

Инцидент произошел 6 февраля в частном лицее Idrak в Бинагадинском районе столицы.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, в районную прокуратуру поступило сообщение о факте причинения учителю телесных повреждений в результате выстрела из огнестрельного оружия учеником в школе. Подозреваемый в стрельбе был задержан.

По данному факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.1 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса АР, ведется предварительное расследование.

28-летняя потерпевшая в настоящее время находится в нейрохирургическом отделении Клинического медицинского центра, куда она была переведена из реанимации. Ее состояние оценивается как стабильное.