USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Арестован стрелок из бакинского лицея

16:28 454

Бинагадинский районный суд Баку арестовал на четыре месяца учащегося лицея İdrak, который вчера, в пятницу, 6 февраля в классной комнате открыл огонь по преподавателю.

Инцидент произошел 6 февраля в частном лицее Idrak в Бинагадинском районе столицы.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, в районную прокуратуру поступило сообщение о факте причинения учителю телесных повреждений в результате выстрела из огнестрельного оружия учеником в школе. Подозреваемый в стрельбе был задержан.

По данному факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.1 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса АР, ведется предварительное расследование.

28-летняя потерпевшая в настоящее время находится в нейрохирургическом отделении Клинического медицинского центра, куда она была переведена из реанимации. Ее состояние оценивается как стабильное.

Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 455
Иран обещает «высокую цену»
Иран обещает «высокую цену» обновлено 15:21
15:21 5458
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
02:55 12137
Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»
Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»
16:19 432
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит
12:14 2053
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема; все еще актуально
01:47 7887
Трамп соберет деньги на Газу
Трамп соберет деньги на Газу
15:42 544
Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России
Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России фото; видео
15:04 1918
Единую европейскую армию назвали утопией
Единую европейскую армию назвали утопией
14:17 887
Зеленский заявил, что Путину нужна пауза
Зеленский заявил, что Путину нужна пауза обновлено 16:14
16:14 1977
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
13:10 2432

ЭТО ВАЖНО

Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 455
Иран обещает «высокую цену»
Иран обещает «высокую цену» обновлено 15:21
15:21 5458
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
02:55 12137
Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»
Иран угрожает журналистам: «Достанем вас и в Лондоне»
16:19 432
Право на надежду Оджалана
Право на надежду Оджалана турецкий гамбит
12:14 2053
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани?
Кто мог стрелять в российского Касема Сулеймани? горячая тема; все еще актуально
01:47 7887
Трамп соберет деньги на Газу
Трамп соберет деньги на Газу
15:42 544
Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России
Украинские дроны долетели до стратегически важного завода России фото; видео
15:04 1918
Единую европейскую армию назвали утопией
Единую европейскую армию назвали утопией
14:17 887
Зеленский заявил, что Путину нужна пауза
Зеленский заявил, что Путину нужна пауза обновлено 16:14
16:14 1977
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
Крупный штраф за задержку боеприпасов для Украины
13:10 2432
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться