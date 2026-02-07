Власти объявили: «Никакого снисхождения!»

Иранские власти «не должны проявлять снисхождения» к «насильникам и тем, кто посягает на жизнь и имущество людей», заявил глава иранской судебной системы Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи, вероятно, подразумевая задержанных в ходе протестов, которых власти обвиняют в убийствах и вандализме.

По его словам, «справедливость в уголовно-правовых аспектах» проявляется именно в этом.

«Если там, где должен быть применен закон, мы проявим мягкость, это будет несправедливо. Если мы должны наказать преступника за совершенное деяние, но проявляем снисхождение и закрываем на это глаза, это и есть настоящая несправедливость», - добавил Мохсени-Эджеи.