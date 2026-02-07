Россия хочет заморозить Восточную Украину

Россияне во время ночной атаки 7 января изменили логику ударов по энергосистеме Украины и вновь попытались затруднить передачу электроэнергии из западной части страны в восточную. Об этом украинским журналистам рассказали эксперты в энергетической отрасли.

«Это полностью укладывается в логику того, что они (российские войска) делали до августа 2025 года, когда пытались добиться национального блэкаута. Но затем все ударные «волны» были сфокусированы на конкретные регионы — Киев, Одессу, Харьков, Кривой Рог и Днепр. Поэтому эта атака выглядит немного странно», — заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Эксперт отметил, что текущая атака была направлена на высоковольтную сеть с целью повредить соединение между западом и востоком страны, а также ограничить импорт электроэнергии. Кроме того, удары наносились по объектам тепловой генерации за пределами густонаселенных регионов.

Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко также считает, что Россия вернулась к тактике разделения энергосистемы Украины на две части.

«Основная генерация у нас находится на правом берегу. На левом берегу генерации почти не осталось. Поэтому их стратегия — прервать поставки электроэнергии из западной части, где есть профицит, в восточную и центральную, где наблюдается дефицит», — отметил эксперт.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что атаки направлены на сокращение возможностей электроснабжения левобережной части Украины.

«Удары нанесены по двум основным типам целей — подстанциям, которые снимают мощность с АЭС, и по объектам в районе Янтаря. Именно благодаря им возможна передача электроэнергии с запада на восток. На Левобережье ситуация сложная: потребление высокое, а генерации недостаточно. Поэтому сейчас предпринимаются попытки лишить электроэнергии промышленные объекты левобережья Днепра», — отметил он.