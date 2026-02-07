USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Россия хочет заморозить Восточную Украину

17:12 1264

Россияне во время ночной атаки 7 января изменили логику ударов по энергосистеме Украины и вновь попытались затруднить передачу электроэнергии из западной части страны в восточную. Об этом украинским журналистам рассказали эксперты в энергетической отрасли.

«Это полностью укладывается в логику того, что они (российские войска) делали до августа 2025 года, когда пытались добиться национального блэкаута. Но затем все ударные «волны» были сфокусированы на конкретные регионы — Киев, Одессу, Харьков, Кривой Рог и Днепр. Поэтому эта атака выглядит немного странно», — заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Эксперт отметил, что текущая атака была направлена на высоковольтную сеть с целью повредить соединение между западом и востоком страны, а также ограничить импорт электроэнергии. Кроме того, удары наносились по объектам тепловой генерации за пределами густонаселенных регионов.

Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко также считает, что Россия вернулась к тактике разделения энергосистемы Украины на две части.

«Основная генерация у нас находится на правом берегу. На левом берегу генерации почти не осталось. Поэтому их стратегия — прервать поставки электроэнергии из западной части, где есть профицит, в восточную и центральную, где наблюдается дефицит», — отметил эксперт.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что атаки направлены на сокращение возможностей электроснабжения левобережной части Украины.

«Удары нанесены по двум основным типам целей — подстанциям, которые снимают мощность с АЭС, и по объектам в районе Янтаря. Именно благодаря им возможна передача электроэнергии с запада на восток. На Левобережье ситуация сложная: потребление высокое, а генерации недостаточно. Поэтому сейчас предпринимаются попытки лишить электроэнергии промышленные объекты левобережья Днепра», — отметил он.

Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 114
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 323
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 1789
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2396
Иранцы в Берлине против и аятоллы, и шаха
Иранцы в Берлине против и аятоллы, и шаха видео
18:08 448
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 784
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 822
Россия хочет заморозить Восточную Украину
Россия хочет заморозить Восточную Украину
17:12 1265
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
16:55 1994
Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 2773
Президент Ирана вышел из себя
Президент Ирана вышел из себя обновлено 18:44
18:44 6672

ЭТО ВАЖНО

Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 114
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 323
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 1789
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2396
Иранцы в Берлине против и аятоллы, и шаха
Иранцы в Берлине против и аятоллы, и шаха видео
18:08 448
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 784
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 822
Россия хочет заморозить Восточную Украину
Россия хочет заморозить Восточную Украину
17:12 1265
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
16:55 1994
Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 2773
Президент Ирана вышел из себя
Президент Ирана вышел из себя обновлено 18:44
18:44 6672
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться