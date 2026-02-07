USD 1.7000
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа

Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа

17:37 823

Несколько палестинцев были депортированы из Соединенных Штатов в понедельник с использованием частного самолета, принадлежащего израильско-американскому девелоперу Гилу Дезеру — давнему деловому партнеру и донору президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Guardian.

Согласно публикации, это уже второй случай депортации палестинцев из США подобным способом.

В январе израильское издание Haaretz сообщало, что восемь мужчин были доставлены самолетом Дезера из Аризоны в Тель-Авив с тремя остановками для дозаправки — в Нью-Джерси, Ирландии и Болгарии.

Дезер также является донором Трампа, другом Дональда Трампа — младшего и членом майамского отделения организации Friends of the Israel Defense Forces.

Его самолет Gulfstream, который он называл «моей маленькой ракетой», использовался для перевозки мужчин из аэропорта рядом с центром содержания подлежащих депортации в Аризоне в Тель-Авив. 

Расследование The Guardian установило, что этот рейс был частью закрытой и политически чувствительной операции правительства США по депортации палестинцев, задержанных Иммиграционной и таможенной службой США (ICE), на оккупированный Израилем Западный берег.

Одним из депортированных в январе был 24-летний Махер Авад, уроженец Западного берега, проживший в США почти десять лет. В беседе с The Guardian в городе Раммун он показал фотографии своей девушки и новорожденного сына, оставшихся в штате Мичиган.

В понедельник на этой неделе 16-местный люксовый самолет Дезера был использован во второй раз для перевозки еще одной группы депортируемых палестинцев. Они прибыли в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и, по всей видимости, также были доставлены на Западный берег.

Бывшие американские чиновники и иммиграционные юристы заявили, что эти рейсы, а также участие Израиля в возвращении палестинцев на оккупированную территорию свидетельствуют об изменении политики в рамках активной кампании массовых депортаций администрации Трампа.

На хвостовой части частного самолета, использованного ICE, размещен логотип компании Dezer Development — девелоперской фирмы, основанной израильско-американским предпринимателем Майклом Дезером и в настоящее время управляемой его сыном Гилом Дезером.

Семья Дезеров начала сотрудничество с Трампом в начале 2000-х годов. С тех пор они построили шесть жилых башен под брендом Trump в Майами. Согласно официальным данным, отец и сын пожертвовали более 1,3 млн долларов на поддержку президентских кампаний Трампа.

Гил Дезер является влиятельной фигурой на рынке элитной недвижимости Майами. На его пышном 50-летнем юбилее в прошлом году, который посетили знаменитости, включая рэпера Future, среди гостей находились актеры, переодетые в Трампа. Ранее Дезер также присутствовал на 30-летии Дональда Трампа-младшего.

В недавнем интервью Дезер говорил о своей «любви» к Трампу: «Я знаю его уже более двадцати лет. Я был на его свадьбе, он был на моей. Мы хорошие друзья. Я очень горжусь тем, что он занимает этот пост, и тем, какую работу он выполняет».

Самолёт Дезера, который он называл «моей любимой игрушкой», был зафрахтован ICE через компанию Journey Aviation из Флориды, отказавшуюся комментировать рейсы в Израиль. Согласно публичным данным, Journey Aviation регулярно выполняет заказы американских государственных ведомств на чартер частных самолетов.

По данным правозащитной организации Human Rights First, отслеживающей депортационные рейсы, самолет Дезера с октября прошлого года выполнил четыре «рейса по удалению» — в Кению, Либерию, Гвинею и Эсватини — до двух недавних полетов в Израиль.

В электронном письме The Guardian Дезер заявил, что он «никогда не был осведомлен об именах» пассажиров, перевозимых на его самолете, когда тот был зафрахтован компанией Journey, а также о целях рейсов. «Единственное, о чем меня уведомляют, — это даты использования самолета», — отметил он.

