Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Новая оружейная стратегия США

Администрация США представила новую стратегию экспорта вооружений. Как пишет The Wall Street Journal, документ был подписан президентом Дональдом Трампом и направлен на укрепление внутренней оборонной промышленности за счет роста производства ключевых систем и расширения зарубежных продаж.

Стратегия делает акцент на том, чтобы использовать закупки оружия иностранными государствами для увеличения производства и мощностей в США.

Идея заключается в переходе от традиционной модели, направленной на развитие отношений с зарубежными партнерами, к стратегии, где экспорт служит укреплению экономической и военной готовности США.

Документ предусматривает сотрудничество Белого дома с Пентагоном, Госдепартаментом и Торговым департаментом для определения списка приоритетных систем и платформ для продажи за рубеж.

В тексте исполнительного указа говорится, что стратегия позволяет использовать иностранные закупки и капиталы для укрепления производства, расширения производственных мощностей и укрепления устойчивости цепочек поставок.

