Украина поддержала идею перемирия на время Олимпийских игр

Украина поддерживает инициативу Папы Римского и Италии о прекращении огня во время Зимних Олимпийских игр и соответствующую резолюцию ООН, призывающую к глобальному перемирию.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в интервью Reuters.

По его словам, Киев заинтересован в прекращении огня на период Олимпиады с 6 по 22 февраля и ожидает четкой позиции России. «Мы поддерживаем этот призыв. Мы заинтересованы в прекращении огня, и если Россия снова отклонит это предложение, это еще раз подтвердит, кто является препятствием для мира и кто хочет продолжать эту войну», — отметил министр, добавив, что перемирие могло бы открыть путь к более широким мирным переговорам.

Папа Римский Лев XIV накануне сослался на то, что, по его словам, является древней традицией олимпийского перемирия, и призвал людей, занимающих высокие посты, предпринять реальные шаги по деэскалации и диалогу во имя мира.

«В мире, жаждущем мира, нам нужны инструменты, которые могут положить конец злоупотреблению властью, демонстрации силы и безразличию к верховенству закона. <...> В связи с приближающимися зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми я от всего сердца призываю все страны заново открыть для себя и уважать этот инструмент надежды, которым является Олимпийское перемирие, символ и обещание примиренного мира», — подчеркнул понтифик.