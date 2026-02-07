USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Украина поддержала идею перемирия на время Олимпийских игр

18:28 194

Украина поддерживает инициативу Папы Римского и Италии о прекращении огня во время Зимних Олимпийских игр и соответствующую резолюцию ООН, призывающую к глобальному перемирию.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в интервью Reuters.

По его словам, Киев заинтересован в прекращении огня на период Олимпиады с 6 по 22 февраля и ожидает четкой позиции России. «Мы поддерживаем этот призыв. Мы заинтересованы в прекращении огня, и если Россия снова отклонит это предложение, это еще раз подтвердит, кто является препятствием для мира и кто хочет продолжать эту войну», — отметил министр, добавив, что перемирие могло бы открыть путь к более широким мирным переговорам.

Папа Римский Лев XIV накануне сослался на то, что, по его словам, является древней традицией олимпийского перемирия, и призвал людей, занимающих высокие посты, предпринять реальные шаги по деэскалации и диалогу во имя мира.

«В мире, жаждущем мира, нам нужны инструменты, которые могут положить конец злоупотреблению властью, демонстрации силы и безразличию к верховенству закона. <...> В связи с приближающимися зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми я от всего сердца призываю все страны заново открыть для себя и уважать этот инструмент надежды, которым является Олимпийское перемирие, символ и обещание примиренного мира», — подчеркнул понтифик.

Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 124
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 335
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 1797
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2396
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 788
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 824
Россия хочет заморозить Восточную Украину
Россия хочет заморозить Восточную Украину
17:12 1268
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
16:55 2000
Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 2778
Президент Ирана вышел из себя
Президент Ирана вышел из себя обновлено 18:44
18:44 6684
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
02:55 12646

ЭТО ВАЖНО

Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 124
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 335
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 1797
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2396
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 788
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 824
Россия хочет заморозить Восточную Украину
Россия хочет заморозить Восточную Украину
17:12 1268
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
16:55 2000
Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 2778
Президент Ирана вышел из себя
Президент Ирана вышел из себя обновлено 18:44
18:44 6684
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
02:55 12646
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться