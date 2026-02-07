USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!

объектив haqqin.az
Отдел информации
18:39 126

Гавана (Куба). Большая часть Кубы страдает от постоянных отключений электроэнергии, вызванных устаревшей инфраструктурой и нехваткой топлива на электростанциях

Воро (Нигерия). В штате Квара в результате нападений боевики-джихадисты убили 170 мирных жителей

Киев (Украина). Рабочие ремонтируют трубу на территории Дарницкой тепловой электростанции, сильно поврежденную в результате недавних ракетных и беспилотных ударов России

Каракас (Венесуэла). Сторонники правительства, одетые в костюмы, изображающие президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, присутствуют на митинге с требованием их освобождения

Алкасер-ду-Сал (Португалия). Люди на лодках плывут по улицам после того, как шторм «Лео» затопил улицы города

Саппоро (Япония). В северных регионах страны зафиксированы рекордные снегопады. Высота снежного покрова местами превысила 1,6 метра

Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 127
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 339
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 1798
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2398
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 789
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 824
Россия хочет заморозить Восточную Украину
Россия хочет заморозить Восточную Украину
17:12 1270
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
16:55 2003
Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 2779
Президент Ирана вышел из себя
Президент Ирана вышел из себя обновлено 18:44
18:44 6687
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
02:55 12646

ЭТО ВАЖНО

Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 127
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 339
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 1798
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2398
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 789
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 824
Россия хочет заморозить Восточную Украину
Россия хочет заморозить Восточную Украину
17:12 1270
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
Власти объявили: «Никакого снисхождения!»
16:55 2003
Арестован стрелок из бакинского лицея
Арестован стрелок из бакинского лицея
16:28 2779
Президент Ирана вышел из себя
Президент Ирана вышел из себя обновлено 18:44
18:44 6687
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью
Южный Азербайджан утопает в крови: сотни раненых в глаза дробью эксклюзив; все еще актуально
02:55 12646
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться