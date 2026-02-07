Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!

Гавана (Куба). Большая часть Кубы страдает от постоянных отключений электроэнергии, вызванных устаревшей инфраструктурой и нехваткой топлива на электростанциях
Воро (Нигерия). В штате Квара в результате нападений боевики-джихадисты убили 170 мирных жителей
Киев (Украина). Рабочие ремонтируют трубу на территории Дарницкой тепловой электростанции, сильно поврежденную в результате недавних ракетных и беспилотных ударов России
Каракас (Венесуэла). Сторонники правительства, одетые в костюмы, изображающие президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, присутствуют на митинге с требованием их освобождения
Алкасер-ду-Сал (Португалия). Люди на лодках плывут по улицам после того, как шторм «Лео» затопил улицы города
Саппоро (Япония). В северных регионах страны зафиксированы рекордные снегопады. Высота снежного покрова местами превысила 1,6 метра