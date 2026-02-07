USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит
Новость дня
Команда Трампа провела прямые переговоры с иранцами. Тегеран молчит

Курды массово сдаются

объектив haqqin.az
Отдел информации
18:47 1828

Вашингтон (США). Журналисты вышли на митинг с лозунгом «Спасите газету The Washington Post!» у здания редакции после объявления о массовых увольнениях сотрудников этого ведущего американского издания

Исламабад (Пакистан). При взрыве в шиитской мечети погиб 31 человек, 170 получили ранения

Милан (Италия). Демонстранты в клубах дыма во время протеста против сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), которые будут обеспечивать охрану американских делегаций на зимних Олимпийских играх 2026 года

Дакка (Бангладеш). Протесты против национальной шкалы оплаты труда, устанавливающей минимальную заработную плату

Бани-Валид (Ливия). Тысячи ливийцев собрались на похороны Саифа аль-Ислама Каддафи, застреленного на днях неизвестными

Ракка (Сирия). Активисты прокурдской армии из «Сирийских демократических сил» выстраиваются в очередь в правительственном центре примирения, чтобы получить официальные документы, подтверждающие их выход из группировки

Израильтяне со своей территории разглядывают руины разрушенных бомбардировками зданий в секторе Газа

В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 836
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 942
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 1205
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 1829
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 1666
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 2083
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 2538
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2642
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 988
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 1451
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 1461

ЭТО ВАЖНО

В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 836
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 942
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 1205
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 1829
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 1666
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 2083
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 2538
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2642
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 988
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 1451
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 1461
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться