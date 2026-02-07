Курды массово сдаются

Вашингтон (США). Журналисты вышли на митинг с лозунгом «Спасите газету The Washington Post!» у здания редакции после объявления о массовых увольнениях сотрудников этого ведущего американского издания
Исламабад (Пакистан). При взрыве в шиитской мечети погиб 31 человек, 170 получили ранения
Милан (Италия). Демонстранты в клубах дыма во время протеста против сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), которые будут обеспечивать охрану американских делегаций на зимних Олимпийских играх 2026 года
Дакка (Бангладеш). Протесты против национальной шкалы оплаты труда, устанавливающей минимальную заработную плату
Бани-Валид (Ливия). Тысячи ливийцев собрались на похороны Саифа аль-Ислама Каддафи, застреленного на днях неизвестными
Ракка (Сирия). Активисты прокурдской армии из «Сирийских демократических сил» выстраиваются в очередь в правительственном центре примирения, чтобы получить официальные документы, подтверждающие их выход из группировки
Израильтяне со своей территории разглядывают руины разрушенных бомбардировками зданий в секторе Газа