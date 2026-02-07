USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
МИД Армении об Азербайджане и России

19:19 1206

Армения стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимоуважении и уважении суверенитета друг друга. Об этом говорится в отчете МИД Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, глава правительства Никол Пашинян посетил в субботу внешнеполитическое ведомство, где заслушал годовой отчет, представленный министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

В частности, в отчете указаны важные события, зафиксированные в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Мирзоян подчеркнул, что в 2025 году приоритетом стало продвижение мирной повестки, активная работа, направленная на установление, укрепление и институционализацию мира между Арменией и Азербайджаном, в том числе в рамках переговорного процесса, согласование и предварительное парафирование текста мирного соглашения.

В этой связи значимым событием, по его словам, стала реализация Вашингтонских договоренностей, шагов и инициатив по укреплению доверия между двумя странами.

В отчете также говорится об интенсивном процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, указаны ожидания Еревана.

В ходе встречи в министерстве были обсуждены вопросы развития стратегического партнерства с Грузией и Ираном, а также региональные события.

Глава МИД считает 2025 год эффективным с точки зрения развития стратегического партнерства Армения-США. Он заверил, что эта тенденция сохранится и в 2026 году.

Министр отметил, что Армения в соответствии с политикой сбалансированности развивала партнерские отношения также по азиатскому и ближневосточному направлениям. Активная работа велась как по расширению политической повестки, так и по развитию региональных коммуникационных сетей, а также максимальной реализации потенциала экономического и инвестиционного сотрудничества.

В свою очередь, Пашинян подчеркнул важность последовательной реализации обозначенных внешнеполитических приоритетов и постоянного совершенствования дипломатической службы по всем вышеуказанным направлениям.

В Иране аресты курдов
В Иране аресты курдов
19:47 837
Орбан назвал Украину врагом
Орбан назвал Украину врагом
19:48 943
МИД Армении об Азербайджане и России
МИД Армении об Азербайджане и России
19:19 1207
Курды массово сдаются
Курды массово сдаются объектив haqqin.az
18:47 1830
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро!
Венесуэла кипит: Свобода Мадуро! объектив haqqin.az
18:39 1667
WarGonzo закрыли въезд в Армению
WarGonzo закрыли въезд в Армению
18:34 2083
Если эмир - друг в трудные времена
Если эмир - друг в трудные времена итоги с haqqin.az
16:35 2538
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается
Не по сценарию Трампа: Куба умирает, но не сдается наша корреспонденция
12:02 2642
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы
Протесты иранцев в Берлине: оппозиция пообещала свободные выборы ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО; 18:51
18:51 988
Новая оружейная стратегия США
Новая оружейная стратегия США
17:41 1454
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
Палестинцев депортируют на самолете друга Трампа
17:37 1462

