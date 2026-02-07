МИД Армении об Азербайджане и России

Армения стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимоуважении и уважении суверенитета друг друга. Об этом говорится в отчете МИД Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, глава правительства Никол Пашинян посетил в субботу внешнеполитическое ведомство, где заслушал годовой отчет, представленный министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

В частности, в отчете указаны важные события, зафиксированные в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Мирзоян подчеркнул, что в 2025 году приоритетом стало продвижение мирной повестки, активная работа, направленная на установление, укрепление и институционализацию мира между Арменией и Азербайджаном, в том числе в рамках переговорного процесса, согласование и предварительное парафирование текста мирного соглашения.

В этой связи значимым событием, по его словам, стала реализация Вашингтонских договоренностей, шагов и инициатив по укреплению доверия между двумя странами.

В отчете также говорится об интенсивном процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, указаны ожидания Еревана.

В ходе встречи в министерстве были обсуждены вопросы развития стратегического партнерства с Грузией и Ираном, а также региональные события.

Глава МИД считает 2025 год эффективным с точки зрения развития стратегического партнерства Армения-США. Он заверил, что эта тенденция сохранится и в 2026 году.

Министр отметил, что Армения в соответствии с политикой сбалансированности развивала партнерские отношения также по азиатскому и ближневосточному направлениям. Активная работа велась как по расширению политической повестки, так и по развитию региональных коммуникационных сетей, а также максимальной реализации потенциала экономического и инвестиционного сотрудничества.

В свою очередь, Пашинян подчеркнул важность последовательной реализации обозначенных внешнеполитических приоритетов и постоянного совершенствования дипломатической службы по всем вышеуказанным направлениям.