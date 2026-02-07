В Иране аресты курдов

Об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что задержанные «находились в прямом контакте с элементами PJAK, планируя диверсионные действия и угрозу безопасности населения». Представитель КСИР отметил, что подозреваемых «опознали и арестовали до того, как они смогли совершить задуманное».

PJAK (Партия свободной жизни Курдистана) ведет партизанскую войну с 2004 года против иранского режима в северо-западных регионах исламской республики, в которых компактно проживает курдское население. Основные базы организации размещены на территории соседнего Иракского Курдистана.